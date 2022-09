Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato così il derby che ha visto l'Inter sconfitta per 3-2: "Le due squadre hanno lasciato poco nelle retrovie, una gara a fasi. Equilibrata fino all’1-0 dell’Inter, poi molto poco equilibrata con il Milan che ha segnato due reti. E poi dopo il 3-1 i nerazzurri sono tornati alla carica, senza trovare però il pari. L’Inter finora ha subito 8 gol, solo Monza e Cremonese ne hanno presi di più e c’è qualcosa da sistemare soprattutto per come è stato preso il secondo gol", ha concluso.