Paolo Condò firma oggi l'editoriale sul Corriere della Sera parlando di Supercoppa Italiana ma anche di campionato e di come le distanze tra le prime tre e il resto del gruppo si stia dilatando.

"Inter (davanti), Atalanta e Napoli per lo scudetto, le altre fino al Milan per la Champions, il resto balla tra estreme ambizioni d'Europa (la Roma sta risalendo) e zona salvezza - scrive Condò -. La forza porta responsabilità, e quindi l'Inter stasera ha la partita a carico, cosa che toglie peso alla vigilia del Milan. Conterà molto la vena di Lautaro, perché fin qui la copiosa produzione di palle gol dell'Inter - anche grazie a lui - ha surrogato il senso perduto della rete da parte del capitano: ma la Supercoppa spacca la stagione, e nella seconda parte il centravanti sarà indispensabile. Sul versante milanista molto futuro girerà come sempre nella capacità del tecnico - tocca a Conceicao - di coinvolgere Leao, oggi in panchina. La serata saudita è una finale, e dunque chiama Morata".