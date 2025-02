Compie 46 anni il numero 46 per eccellenza del mondo dello sport: è infatti il compleanno di Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo di motociclismo e uno degli sportivi più importanti degli ultimi anni. Un compleanno, quello del pilota di Tavullia, che viene celebrato dalla sua squadra del cuore, l'Inter, con una foto d'epoca che ritrae il fenomeno delle due ruote in compagnia del Fenomeno per eccellenza, il brasiliano Ronaldo.