Domani la Roma, lunedì prossimo l'Inter a San Siro. Sarà una settimana decisamente impegnativa per il Como quella prima di Natale, ma il tecnico lariano Cesc Fabregas non vuole saperne di darsi vinto in partenza: "Il nostro stato d'animo è di andare a prendere punti anche dove può essere difficile farlo. Stiamo lavorando tanto, con allenamenti, incontri e confronti. Vedo voglia e mentalità, sappiamo che dobbiamo migliorare nelle due aree. Vogliamo giocare come una squadra propositiva, ma non dimentichiamo che siamo il Como e dobbiamo salvarci: determinazione e lottare fino alla fine non devono mancare mai. Chiedo magari meno tattica, ma più mentalità", le sue parole in conferenza stampa a Mozzate.