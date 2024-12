Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio parlando della stellina Nico Paz e delle possibili richieste che arriveranno per uno dei migliori giocatori del lariani, che ieri ha incantato nel corso del match contro la Roma sotto gli occhi di Javier Zanetti: "Non si è mosso nessuno, che io sappia almeno direttamente. Ma non c'è nessuna possibilità che vada via a gennaio. Nico è un talento puro, si mette a disposizione sempre della squadra.