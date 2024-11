Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, il tecnico del Como Cesc Fabregas, parlando in conferenza stampa, prova a rincuorare il suo gruppo e prendersi le sue responsabilità: "Non posso chiedere ai ragazzi di più, noi siamo questi, devo gestire e dare fiducia. I ragazzi danno tutto in campo e non posso dirgli niente, mi arrabbio solo quando prendiamo goal e serve sicuramente un po' di cattiveria. Cinque anni fa questa squadra non esisteva ma adesso siamo ad alti livelli. Con calma e tranquillità il livello si alzerà. Io devo dare fiducia ai ragazzi, devo infondere loro tanto cuore, perché conta molto anche l’aspetto mentale. Non posso chiedere ai ragazzi qualcosa di extra-extra-extra rispetto al nostro livello attuale. Non siamo né la Juventus né l’Inter. Ho a che fare con giocatori che, per l’80%, l’anno scorso erano in seconda divisione. Proprio per questo motivo bisogna lavorare molto sull’aspetto mentale e dare tanta fiducia".