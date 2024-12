"Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti". Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che, insieme alla moglie Catherine ed alla sua famiglia, è in costante collegamento con Firenze dagli Stati Uniti per supportare il giocatore, colpito da un malore al 17esimo di Fiorentina-Inter, e i suoi familiari.