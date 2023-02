"Bisogna dire anche che sia il Napoli che il Milan sono stati buttati fuori dalla Coppa Italia. La semifinale di coppa per due anni consecutivi non vale niente? ". La frecciata è scoccata da Rocco Commisso , presidente della Fiorentina che, così come l'Inter di Inzaghi, ha centrato la semifinale del trofeo nazionale per il secondo anno consecutivo.

"Napoli e Milan pagano molto di più i giocatori rispetto a noi - prosegue il numero uno viola a Radio Bruno -. La squadra non sta rendendo come dovrebbe, lo ridico che sono amareggiato. Ma non vuol dire che si possa lasciare spazio a certi imbecilli. Hanno chiamato mafioso me, io posso dare loro di imbecilli. Non è possibile che l'Ordine dei Giornalisti faccia comunicati che non valgono nulla. In America queste cose non succedono, solo a Firenze o in Italia".