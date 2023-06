Romelu Lukaku ha già voltato pagina dopo Istanbul, la città che gli ha riservato un'amarissima delusione sabato sera, quando la sua Inter ha perso la finale di Champpions League contro il Manchester City. Ad assicurarlo sono i suoi compagni di nazionale, ultimo dei quali Arthur Theate, ex difensore del Bologna e oggi al Rennes: "È di buon umore. Ovviamente non è mai divertente perdere una finale, soprattutto per un vincente come Romelu. Ma arriva sempre in Nazionale con l'atteggiamento giusto. È qui per dare il meglio di sé durante queste due partite, è molto forte mentalmente".