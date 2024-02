"Inter ha confermato la sua forza, la Juve ha vinto una partita difficile, il Napoli ancora fermato, mentre il Milan ha fatto un'ottima gara dal punto di vista agonistico contro l'Atalanta. E poi la conferma del Bologna, squadra ormai consolidata con un grande tecnico e giocatori interessanti". Questo il pensiero di Francesco Colonnese a TMW Radio a proposito dell'ultimo turno di Serie A,

Lautaro Martinez, numeri spaventosi in tre anni di Inzaghi. Come si spiega questa crescita?

"Da quando è diventato capitano si è responsabilizzato. Ora è proprio leader di questa squadra, fa tutto. È un attaccante completo, aiuta anche in fase difensiva oltre a fare gol. E' un ragazzo professionale, che ha la testa giusta".

Juve, 11 punti segnando dall'80esimo in poi:

"Fa fatica dietro. È sempre stata una squadra che ha difeso molto in area. Non prendeva gol prima ma non è mai stata invalicabile come l'Inter, dove si vede che tutta la squadra si difende. La Juve faceva grandi prestazioni dietro, ma la compattezza di squadra è sempre mancata. Spesso notiamo solo i tre difensori invece si difende di squadra. E la Juve non sa farlo. E ci vogliono prestazioni eccelse dei difensori per non essere superati".