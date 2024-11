Intervistato da Tutto Mercato Web, l'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese ha commentato il momento della squadra di Simone Inzaghi: "Ora va meglio. Non è mai facile mantenere la concentrazione dopo aver vinto lo Scudetto. Gli uomini di Inzaghi sono partiti con la certezza di essere i più forti, però poi dopo bisogna dimostrarlo sul campo. È successo di prendere gol troppo facilmente, ma ora hanno ritrovato certezze e Acerbi, che resta importantissimo".

Inzaghi è stato criticato per alcuni cambi effettuati nelle ultime partite.

"Da quando è arrivato all'Inter è sempre stato così, ma è ingiusto. Simone è un tecnico preparatissimo, bisogna sempre cercare colpevole se le cose non vanno bene, ma è un allenatore moderno, europeo, diventa difficile giocarci contro. Le altre si devono adeguare all'Inter, è tra i migliori che ci sono, è di assoluto livello".

Bisseck è il nuovo che avanza. È arrivato il rinnovo fino al 2029.

"Ha grande struttura e grandi margini di miglioramento, è molto forte fisicamente e spesso gioca pure in un ruolo non suo come il braccetto di sinistra. È giovane, bravo e può solo migliorare, ha bisogno di tempo per essere un top, ma ha tutto per diventarlo. Anche Bastoni aveva amnesie quando arrivò...".