"Sfida inedita, l'Inter parte con i favori del pronostico ma sono gare alle quali bisogna stare molto attenti. La Fiorentina ha trovato continuità, quindi i nerazzurri non dovranno sottovalutare l'avversario. Sono gare solo da vincere". Lo dice Francesco Colonnese a InterTV prima della finale di Coppa Italia. "L'Inter è cresciuta molto. La svolta è arrivata tra il Porto e la Juve in coppa: ha recuperato in campionato ed è arrivata in fondo nelle coppe".