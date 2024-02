Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como designato per il recupero di mercoledì tra Inter e Atalanta, ha già diretto la squadra di Simone Inzaghi in occasione del debutto stagionale in campionato contro il Monza dello scorso 19 agosto, gara vinta dai nerazzurri per 2-0. Per Colombo sarà il terzo gettone, sempre a San Siro, con l'Inter in campo: la prima volta fu il 9 novembre 2022, giorno della vittoria per 6-1 sul Bologna.