Jhon Lucumì, difensore del Bologna e della Nazionale colombiana, manda messaggi all'Argentina e ai suoi due bomber Lautaro Martinez e Julian Alvarez, che nella sfida in programma martedì sera a Barranquilla avrà il compito di marcare probabilmente insieme a Yerson Mosquera, vista l'assenza di Yerry Mina: "Cercheremo di fare una bella partita e di essere protagonisti, di andare avanti, come abbiamo sempre fatto", ha affermato Lucumì dopo il pareggio contro il Perù. Per la Colombia questa sfida rappresenta la rivincita dell'ultima finale di Copa America vinta dalla Seleccion proprio grazie ad un gol del bomber dell'Inter.