Nelle scorse ore l'Inter è passata dalle mani di Zhang a Oaktree. Come si vive questo momento in uno spogliatoio? A rispondere è l'ex calciatore interista Fulvio Collovati che a Notizie.com ha detto: "Io ho vissuto l’epoca del Milan dei sette presidente in altrettanti anni. Il calciatore sempre un punto di riferimento e su questo aspetto l’Inter non ha problemi. Marotta rappresenta la continuità e questa è una garanzia molto importanti per i tifosi. Io ho vissuto tempi in cui le proprietà erano singoli individui. Ora il calcio è cambiato, ma avere in società uno come il dirigente nerazzurro può far stare tranquilli".

La presenza di Marotta può bastare per tranquillizzare i tifosi sul futuro dell’Inter?

"Assolutamente sì".

L’epoca di Zhang come presidente dell’Inter si chiude dopo sei anni. Possiamo giudicarla positiva?

"Se si guarda la bacheca penso proprio di sì. I tifosi vogliono i risultati e all’Inter sono arrivate diverse soddisfazioni. Non sempre si può vincere, ma è stata indubbiamente positiva".

L’arrivo di Oaktree conferma come il calcio è cambiato rispetto al passato. Non ci sono più proprietà di lungo corso.

"Sono casi molto rari. Ci sono De Laurentiis, Lotito, Percassi. Ormai le grandi squadre sono nelle mani delle multinazionali e dei fondi. Ma questo accade anche in Inghilterra e in Francia. L’imprenditore che riesce con abilità a gestire la società lo troviamo, ma si tratta quasi sempre di piazze meno esigenti".