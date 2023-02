Fulvio Collovati è intervenuto oggi a Tmw Radio parlando di diversi argomenti, tra cui il momento dell'Inter e la posizione di Simone Inzaghi. "All'Inter succede una cosa strana, ci troviamo con un allenatore che la scorsa stagione ha vinto Supercoppa e Coppa Italia ma non il campionato e paga quello. Non è amato dai tifosi il tecnico, è così. Il tifoso non gli perdona questi alti e bassi, evidentemente la società ha voluto prendere posizione, sentendo anche gli umori della piazza. Ora dipenderà molto da cosa farà in Champions, la sensazione è che la società a fine anno possa scegliere altro".