Intervistato da News.Superscommesse, Fulvio Collovati prova a disegnare quelle che saranno le ambizioni dell'Inter per la prossima stagione: “Si può sempre far meglio, presumo che per il prossimo anno l’obiettivo dell’Inter sia la Champions, anche perché non vedere una squadra del genere tra le prime otto in Europa quest’anno è stata davvero una sorpresa in negativo. I nerazzurri hanno cominciato a programmare il futuro prima di tutti, prendendo già cinque mesi fa calciatori di spessore come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Sotto questo aspetto la società è davvero invidiabile".