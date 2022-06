Collina illustra poi nel dettaglio il funzionamento del sistema: "Ci saranno 12 telecamere che tracceranno le posizioni dei giocatori in campo, in particolare 29 estremità legate ai giocatori più il pallone. La linea del fuorigioco non sarà più tracciata dal Var, ma sarà disegnata dalla tecnologia basata sui dati ricevuti. Non ci sarà coinvolgimento del Var, il Var controllerà solo se ci sarà corrispondenza tra quello che ha visto e quello che è stato calcolato dalla tecnologia. Sarà qualcosa di simile alla goal line technology, che è stata molto bene accettata dalla comunità calcistica, nessuno la discute. Siamo fiduciosi che la stessa reazione in termini di accettazione ci sia con il fuorigioco semi-automatico.A quel punto non avremo più l’immagine del campo con la linea tracciata, ma una nuova grafica simile a quella della goal-line technology, che mostra esattamente la posizione del giocatore in 3D, una sorta di muro. Non parliamo di guardalinee robot, l’informazione va al Var che poi informa l’arbitro. Non c’è diretta comunicazione, per questo è semiautomatico, c’è ancora coinvolgimento Var".