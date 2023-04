L'autenticità dei palloni che saranno collezionati durante le partite sarà certificata su Gameused.com grazie all'integrazione di un chip NFC che, in aggiunta, consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento attraverso il proprio smartphone La campagna prenderà il via oggi, con due partite, tra cui l'attesissima sfida serale tra Napoli e Milan che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona.