Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts, nota società di organizzazione di concerti, ha parlato ai microfoni de Il Giorno esprimendosi sull'annosa questione legata allo stadio San Siro: "Milano, città incentrata sul business, negli ultimi anni ha perso molti pezzi: teatri, locali, scuole di musica, studi di registrazione. Il Meazza? C’è una grande confusione sul tema. Io resto a favore della ristrutturazione dell’attuale stadio, attraverso un bando internazionale per avere un impianto moderno che, grazie a un tetto, potrebbe essere utilizzabile tutto l’anno anche per i concerti”.

Sfumato il concerto degli AC/DC, che stando a Trotta hanno optato per esibirsi ad Imola, il Meazza tornerà ad ospitare Bruce Springsteen il 30 giugno e il 3 luglio. Potrebbero essere gli ultimi suoi show nella Scala del calcio? “Lo escludo: non saranno le ultime date del Boss a San Siro. Non c’è nessun segno che lui vada nella direzione di dire basta. L’ha detto lo stesso Bruce: ‘Non vi libererete di me’”.