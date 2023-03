Una notizia clamorosa scuote il calcio tedesco e non solo: Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco. L'esonero è arrivato come un fulmine a ciel sereno, manca solo l'annuncio ufficiale come confermano Bild e Kicker. Fatale al giovane allenatore, evidentemente, più che l'ultimo ko con il Bayer Leverkusen, il rapporto non idilliaco con parte dello spogliatoio e con la dirigenza bavarese. Già designato il suo erede: in Baviera arriverà Thomas Tuchel, senza squadra dopo l'addio al Chelsea a inizio stagione.