Tempo di voto per i tifosi dell'Inter, chiamati a scegliere il miglior gol del mese di marzo. Sono cinque le marcature in nomination: dalla prima gioia di Kristjan Asllani con la maglia nerazzurra, trovata in occasione della gara col Genoa, al colpo di testa di Yann Bisseck che ha deciso la sfida di Bologna, passando per la conclusione vincente di Federico Dimarco nella sfida di Madrid contro l'Atletico in Champions e alle marcature di Enoch Owusu in Inter-Juventus Primavera e di Annamaria Serturini nella stessa sfida al femminile.

Il voto si potrà esprimere tramite i canali ufficiali Facebook, Instagram e Twitter del Club nerazzurro.