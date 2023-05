Nelle scorse ore è diventata ufficiale la collaborazione in cina tra FC Internazionale e il marchio di porcellane Chen's Ding Kiln, autorizzato dal club nerazzurro a utilizzare il proprio marchio in Cina. La porcellana Ding è uno dei forni di porcellana bianca più rappresentativi dell'antica Cina, è un tesoro nel tradizionale processo di produzione della porcellana cinese ed è un dono di stato nelle dinastie Tang e Song e nella porcellana imperiale. E' stata creata e cotta durante la dinastia Sui, con una storia di oltre 1.300 anni.

Come primo prodotto ufficiale della collaborazione è stata creata la 'Bottiglia della Gioventù' in porcellana Ding (Milano Derby Commemorative Edition della UEFA Champions League), rilasciata in un numero limitato di 30 pezzi attraverso tutti i canali di vendita. La 'Fanghua Bottle' adotta le tradizionali tecniche di intaglio a mano e stampa di Ding Kiln. Il corpo della bottiglia è decorato con fiori di azalea, che implicano una ferma convinzione e lo spirito di non arrendersi mai.