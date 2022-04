Il momento della verità si avvicina per la Nazionale cilena, che questa sera contro l'Uruguay si gioca le ultime carte per conquistare un biglietto per Qatar 2022 passando dai playoff. Impresa non impossibile ma complicata poiché legata anche ai risultati di Perù e Colombia, ovvero le due squadre che precedono la Roja nella classifica del girone sudamericano a una giornata dal termine. Le vie sono due, evidenziano i colleghi de la Tercera: miracolo o fine della Generación Dorada. La classe di fenomeni del calcio cileno a cui appartengono anche Alexis Sanchez e Arturo Vidal, titolarissimi nelle idee di formazione del ct Martin Lasarte.