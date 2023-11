Senza Claudio Bravo e Arturo Vidal, Alexis Sanchez è l'ultimo superstite assieme a Gary Medel della Generación Dorada cilena per quanto riguarda il gruppo a disposizione di Eduardo Berizzo per le due sfide che attendono la Roja nel girone di qualificazione al Mondiale 2026. Una responsabilità che l'attaccante dell'Inter sente rispetto ai giovani compagni: "Ci sono dei ragazzi che possono fare una bella esperienza, questo può essere utile anche per il Mondiale, poi tutto dipende da chi chiamerà l'allenatore. Penso che sia un gruppo molto bello, ma deve essere concentrato - le parole del Niño Maravilla a TUDN -.

Serve un ricambio generazionale. I giocatori devono avere il coraggio di mostrare ciò che sanno fare. Penso che ci sia un grande potenziale di crescita, di far emergere nuovi giocatori per la Nazionale".