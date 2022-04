"Arturo da dentro è sempre nella mia squadra". Intervenuto sulle frequenze di Sport 890 durante il programma '100% Deporte', Martin Lasarte parla in questi termini di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter e colonna del Cile: "È competitivo, non gli piace perdere in niente. Penso che abbia troppa visibilità" il pensiero del ct della Roja.