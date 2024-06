Ricardo Gareca, ct del Cile, respinge al mittente le critiche piovute sulla testa di Alexis Sanchez, tacciato di anarchia tattica da alcuni giornalisti in patria: "Nella mia gestione non ho visto disordine - ha spiegato l'allenatore -. Alexis è un giocatore che ha bisogno di toccare spesso il pallone, non ha una posizione fissa. Una cosa è quando il Cile non ha il possesso, un'altra è quando ce l'ha: nel primo caso il compito è posizionarsi in difesa, nel secondo ha una certa libertà. Ma questa cosa non la vedo né la percepisco come disordine".