Eliminazione amara e anche un po' polemica quella della Roja incassata ieri in Copa America dopo lo 0-0 ottenuto contro il Canada. La Roja non è riuscita infatti nell'impresa di superare la fase a gironi, lasciando che a qualificarsi fossero Argentina e Canada. Secondo la Federcalcio cilena (FFCh) la motivazione è da ricercare nella direzione arbitrale dei vari match in cui la Nazionale di Alexis Sanchez era in campo, motivo per il quale all'indomani dall'addio alla competizione, la FFCh ha inviato una lettera formale al presidente della Commissione arbitri Conmebol esprimendo "il nostro più profondo fastidio e sgomento per gli eventi accaduti oggi, 29 giugno 2024".

Vengono lamentati nel dettaglio l'arbitraggio troppo permissivo verso gli avversari nella gara contro il Perù da parte di Wilton Sampaio e la mancata assegnazione di un calcio di rigore contro l'Argentina, dove nemmeno il VAR è intervenuto.