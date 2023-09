"Il mercato super dell’Arabia Saudita mi ha incuriosito, ma non stupisce e soprattutto non preoccupa". Lo dice Evelina Christillin, membro dell’UEFA nell’esecutivo FIFA intervistata oggi da La Gazzetta dello Sport.

Gli arabi, da Cristiano Ronaldo in giù, hanno speso più di 2 miliardi: quale acquisto l’ha colpita maggiormente?

"Innanzitutto non credo si fermeranno visto come si sono mossi negli altri sport, a partire dal golf: possono contare sul fondo Pif, un portafoglio quasi illimitato. L’acquisto di Ronaldo non mi ha colpito più di tanto perché gli anni passano per tutti e anche per lui. Piuttosto mi ha fatto effetto il 21enne Gabri Veiga. In Arabia si può andare a chiudere una carriera, ma star del calcio si diventa ancora in Europa: questione di storia e competizioni. I soldi, anche se tantissimi, faticano ad attecchire senza cultura. Qualche anno fa pure la Cina aveva investito molto e attirato in oriente grandi giocatori e top allenatori, poi però il governo ha fatto marcia indietro. Siamo tutti curiosi, anche a Nyon, di capire fin dove si spingerà l’Arabia Saudita. Però…".

Però…

"Allo stesso tempo siamo anche consapevoli della forza del calcio europeo: dagli ultimi accordi Uefa-Eca alla Super Champions che verrà inaugurata nel 2024-25 e distribuirà ancora più soldi ai club».

C’è chi ipotizza per il futuro anche la partecipazione di un paio di club arabi alla Super Champions. È una possibilità che la Uefa sta valutando?

"No, per niente!".

Dopo la sosta, inizia l’ultima Champions con il format attuale. Senza Juve, lei per chi tifa?

"Per le italiane. Un po’ è cuore e un po’ è ragione. Se le nostre squadre e la nuova Nazionale di Spalletti riusciranno a mantenere l’Italia al secondo posto del ranking Uefa, nel 2024-25 inizieremo la Super Champions con 5 club e non sarebbe un dettaglio. Anzi…".

Firmerebbe per tre italiane in finale nelle Coppe, ma sconfitte come l’anno scorso?

"Mi piacerebbe vedere un’italiana alzare Champions, Europa League o Conference. Ma forse firmerei comunque… Il motivo è sempre lo stesso: il ranking Uefa e la possibilità di presentarci con 5 squadre alla Super Champions 2024-25. Intanto forza azzurri: mando un grande in bocca al lupo a Spalletti, la scelta giusta al momento giusto. Mancini? Premesso che è un amico e che la scelta di andare in Arabia non la giudico, tempi e modi sono stati sbagliati: poteva lasciare in accordo con Gravina dopo la Nations, non a ridosso di ferragosto e inviando una pec".