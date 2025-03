Eric Maxim Choupo-Moting, ex attaccante del Bayern Monaco oggi impegnato nella MLS con la maglia dei New York Red Bulls, è convinto che la sua ex squadra possa conquistare la Champions League a maggio: "Penso che non solo vinceranno il campionato, ma anche che sia altamente possibile che portino a casa anche la coppa. Spero che arrivino lontano anche nel Mondiale per Club quest'estate, anche perché le semifinali e la finale si svolgeranno qui a New York", le sue parole a Kicker.