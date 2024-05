È in pieno svolgimento a Chiusi, in provincia di Siena, la decima edizione del trofeo internazionale 'Davide Nuzzo-Estra cup', torneo di calcio internazionale riservato alla categoria Under 12. Presente anche la selezione dell'Inter con tanto di ospite d'eccezione: è infatti presente il vice presidente Javier Zanetti, che si è intrattenuto sui campi dell’Arezzo Academy anche per seguire il figlio che gioca nell’Inter ed ha incontrato i piccolissimi della cittadina toscana.