Dopo aver diretto il derby della Madunina dello scorso 3 settembre vinto dal Milan per 3-2, Daniele Chiffi, 37enne arbitro di Padova, dirigerà l'Inter per la seconda volta in questa stagione in occasione del lunch match contro l'Atalanta del Gewiss Stadium. Sono 10 i precedenti di Chiffi con l'Inter: cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta il bilancio.