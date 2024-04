Si gioca allo Stadium di Torino la prima semifinale d'andata di Coppa Italia. Dopo l'incrocio di qualche giorno fa in campionato e il bruciante ko last minute, questa volta va alla Juventus il primo atto del torneo contro la Lazio: finisce 2-0 per i bianconeri, in attesa del ritorno che si giocherà all'Olimpico di Roma il 23 aprile.

A stappare la gara è Chiesa che, imbeccato da una spledida verticalizzazione di Cambiaso, apre il piatto e regala il vantaggio alla squadra di Allegri. Il raddoppio è invece opera di Vlahovic. Domani sera è in programma l'altra semifinale d'andata, quella tra Fiorentina e Atalanta.