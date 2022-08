Ospiti negli studi di Sky Sport, Walter Zenga e Luca Marchegiani rispondono alla domanda su chi, a loro avviso, sia attualmente il miglior portiere delle Serie A. Entrambi ex numeri 1, ma con idee discordi: per l'ex Uomo Ragno è infatti Mike Maignan del Milan, mentre per l'ex laziale replica con Wojciech Szczesny della Juve.