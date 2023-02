Tegola per il Chelsea: stagione compromessa per Thiago Silva. Il difensore brasiliano, infatti, si era fatto male nel corso del derby con il Tottenham di domenica scorsa: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato un problema ai legamenti del ginocchio sinistro. Tempi di recupero incerti, ma secondo SkySports UK il centrale dovrebbe restare fuori per circa un mese e mezzo.