Il gol di Marcus Thuram ha sbloccato ieri la partita dell'Inter contro il Feyenoord. Una rete importante e anche bellissima, tanto che l'Uefa l'ha messa in ballottaggio con un'altra segnatura straordinaria, il 2-1 di Lamine Yamal in Barcellona-Benfica. I due sono in "battaglia" per il gol del giorno sul sito dell'Uefa.

Un gol che ci ha fatto sognare ✨

Ora tocca a voi votarlo come Gol del Giorno #ForzaInter #UCL — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 12, 2025