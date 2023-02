Sarà tutto esaurito allo stadio Do Dragao di Oporto in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. Il club lusitano comunica infatti che sono rimasti a disposizione appena 3mila biglietti per il match del prossimo 14 marzo: già 45mila i tagliandi staccati, per un'atmosfera che si preannuncia decisamente infuocata per l'incrocio tra Dragoes e nerazzurri.