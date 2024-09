Sonora sconfitta per il Milan che oggi è stato battuto per 3-1 in casa dal Liverpool nell’esordio in Champions League. Al gol iniziale di Morata hanno risposto Konate, Van Dijk e Szoboszlai in un match segnato anche dall’infortunio di Maignan. A fine gara da segnalare anche una sonora contestazione da parte dei tifosi. Nelle altre gare, il Bayern Monaco ha battuto addirittura 9-2 la Dinamo Zagabria. Vince 3-1 il Real Madrid contro lo Stoccarda, mentre lo Sporting ha battuto per 2-0 il Lille.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus - PSV Eindhoven 3-1

Young Boys - Aston Villa 0-3

Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

Milan - Liverpool 1-3

Real Madrid - Stoccarda 3-1

Sporting CP - Lilla 2-0

Mercoledì 18 settembre

18.45 Bologna - Shakhtar

18.45 Sparta Praga - Salisburgo

21 Celtic - Slovan Bratislava

21 Bruges - Borussia Dortmund

21 Manchester City - Inter

21 PSG - Girona

Giovedì 19 settembre

18.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

18.45 Stella Rossa - Benfica

21 Atalanta - Arsenal

21 Atletico Madrid - Lipsia

21 Brest - Sturm Graz

21 Monaco - Barcellona

Classifica

Bayern Monaco 3 punti (differenza reti +7)

Aston Villa 3 (+3)

Juventus 3 (+2)

Liverpool 3 (+2)

Sporting CP 3 (+2)

Real Madrid 3 (+2)

Bologna 0

Shakhtar 0

Sparta Praga 0

Salisburgo 0

Celtic 0

Slovan Bratislava 0

Bruges 0

Borussia Dortmund 0

Manchester City 0

Inter 0

PSG 0

Girona 0

Feyenoord 0

Bayer Leverkusen 0

Stella Rossa 0

Benfica 0

Atalanta 0

Arsenal 0

Atletico Madrid 0

Lipsia 0

Brest 0

Sturm Graz 0

Monaco 0

Barcellona 0

Stoccarda 0 (-2)

PSV Eindhoven 0 (-2)

Milan 0 (-2)

Lilla 0 (-2)

Young Boys 0 (-3)

Dinamo Zagabria 0 (-7)