Si sono concluse le partite del martedì sera della Champions League. Dopo la vittoria del Borussia Dormtund e il ko del Chelsea a Zagabria, in campo alle 21 le due prime italiane. La Juventus di Allegri cade a Parigi 2-1: decisiva una doppietta nei primi minuti di gioco di Mbappé , nel secondo tempo i bianconeri provano a rientrare in partita con il gol di McKennie .

Il Milan non va oltre l'1-1 a Salisburgo: i rossoneri passano in svantaggio complice la rete di Okafor, nel primo tempo però è Saelemaekers a siglare il gol del pareggio. Nel girone della Juve spicca la vittoria del Benfica per 2-0 sul Maccabi Haifa, vince anche il City di Guardiola contro il Siviglia grazie ad un super Haaland: 0-4 il risultato finale e doppietta dell'attaccante norvegese. Vince anche il Real Madrid sul campo del Celtic (0-3), clamorosa sconfitta interna del Lipsia battuto davanti ai propri tifosi dallo Shakhtar per 1-4.