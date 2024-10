L'Inter si prepara anche per tornare in campo in Champions League, con la trasferta di Berna per sfidare lo Young Boys fissata nel calendario per mercoledì 23 ottobre alle ore 21. Il match, valido per la terza giornata della fase campionato, verrà trasmesso in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.