La nuoiva Champions League comincia con due protagoniste, Juventus e Aston Villa, che esordiscono con il botto e con tre gol a testa. I bianconeri superano agevolmente per 3-1 allo Stadium il PSV Eindhoven, grazie a un ottimo primo tempo in cui vanno a segno Yildiz (gran tiro all'incrocio dei pali) e McKennie. Nella ripresa Nico Gonzalez cala il tris e gli olandesi salvano l'onore nel recupero con Saibari.

Primi tre punti anche per i Villans, anch'essi bravi a scappare via nel primo tempo a Berna contro lo Young Boys: Tielemans e Ramsey firmano lo 0-2 all'intervallo, arricchito nel finale da Onana per lo 0-3 conclusivo.