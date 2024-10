Il Club Brugge spaventa il Milan, ma alla fine i rossoneri conquistano i primi tre punti della loro Champions League. Il vantaggio di Pulisic (in rete direttamente da calcio d'angolo) viene vanificato ad inizio ripresa dal gol di Sabbe, che regala il momentaneo pareggio alla squadra di Hayen, in inferiorità numerica dal 40' per l'espulsione di Onyedika. Il definitivo 3-1 del Diavolo porta la firma di Reijnders, autore di una doppietta.

Nell'altro match delle 18.45 è tutto facile per il Monaco, altro avversario dell'Inter nella fase campionato: il secco 5-1 rifilato alla Stella Rossa (Ndiaye in rete dal dischetto) è disegnato dai gol di Minamino (doppietta) Singo, Embolo e Akliouche.