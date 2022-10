Gol e spettacolo nelle gare di Champions League disputate stasera. La Juventus è matematicamente fuori dalla corsa per gli ottavi di finale con la sconfitta rimediata sul campo del Benfica. Nello stesso girone il PSG ne fa 7 al Maccabi Haifa. Il Milan resta invece in corsa grazie alla vittoria sulla Dinamo Zagabria: contro il Salisburgo basterà un pareggio. Primo ko per il Real Madrid, battuto dal Lipsia, mentre finiscono in parità le sfide tra Celtic e Shakhtar e tra Borussia Dortmund e Manchester City. Di seguito tutti i risultati e i marcatori