Si sono giocate stasera le altre due gare d'andata dei quarti di finale di Champions League . A San Siro il Milan ha piegato per 1-0 il Napoli nel derby tutto italiano. Decide il gol realizzato da Bennacer, con i rossoneri che hanno sofferto in avvio di gara per poi impadronirsi del campo. Nella ripresa, Anguissa lascia gli azzurri in dieci con due gialli rimediati nel giro di cinque minuti che gli valgono il cartellino rosso. Il camerunese salterà il ritorno al pari del difensore Kim, che è stato ammonito ed era diffidato.

Nell'altra gara, invece, tutto facile per il Real Madrid contro il Chelsea. Le merengues di Carlo Ancelotti hanno piegato i Blues per 2-0 grazie a un gol per tempo, il primo di Benzema e il secondo di Asensio. Da segnalare anche i Blues in dieci dal 59' per il rosso rimediato da Chillwell, che aveva fermato fallosamente Rodrygo lanciato a rete.