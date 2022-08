Ai norvegesi del Bodo/Glimt è bastato un pareggio in terra lituana nella sfida di ritorno contro lo Zalgiris Kaunas per accedere ai playoff di UEFA Champions League. Qualificati anche gli israeliani del Maccabi Haifa (eliminati i ciprioti dell'Apollon Limassol), i cechi del Viktoria Plzen (out lo Sheriff Tiraspol, che l'anno scorso affrontò l'Inter ai gironi) e i serbi della Stella Rossa, che hanno eliminato gli armeni del Pyunik. Le altre gare si stanno giocando in questi minuti. Nel frattempo, ecco i risultati con le squadre già qualificate in grassetto: