La Champions League 2023/24 torna in versione "large" dopo la rivoluzione di questa stagione causata dal Mondiale invernale. Si tratterà dell'ultima con la formula a gironi come la conosciamo e prenderà il via con il preliminary round il 27 giugno 2023. I playoff sono in programma 22-23 e 29-30 agosto 2023, da queste sfide usciranno le ultime squadre qualificate. La fase a gironi, come si legge su Calcio&Finanza, sarà spalmata fino a dicembre. La prima giornata è in programma per il 19-20 settembre 2023, mentre l’ultima è fissata per il 12-13 dicembre 2023. Di seguito tutte le date dei turni della fase a gironi:

Giornata 1 – 19/20 settembre 2023

Giornata 2 – 3/4 ottobre 2023

Giornata 3 – 24/25 ottobre 2023