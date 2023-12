Una settimana 'esclusiva' per ognuna delle tre coppe europee per concentrarsi sul meglio di ogni competizione. Questa è una delle novità più interessanti che la UEFA introdurrà a partire dalla prossima stagione calcistica, con la rivoluzione del format delle tre competizioni per club per eccellenza: la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Ciascuna di queste, a partire dal 2024-2025, godrà di una settimana tutta per sé, dove si giocheranno solo ed esclusivamente le partite del proprio torneo. Secondo Calcioefinanza.it, la prima a godere di questo privilegio sarà la Champions, la cui prima settimana sarà una 'opening week' del calcio europeo in tutti i sensi, tra il 17 e il 19 settembre 2024. La settimana successiva toccherà all'Europa League, mentre per la Conference League si dovrà attendere l'ultima settimana.

Questo è il calendario della prima fase della Champions League 2024-2025 proposto sempre da Calcioefinanza.it:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024 (settimana in esclusiva)

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025