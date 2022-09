Mercoledì sera a San Siro, l’Inter dovrà cercare di dimenticare in fretta la delusione del derby perso, anche se l’avversaria non è la più indicata per la svolta. Il Bayern Monaco, nonostante l’addio di Robert Lewandowski, resta una squadra fortissima e le quote Snai lo dimostrano, visto che il «2» paga 1,80. Sia il successo dell’Inter che il pareggio, invece, si giocano a quattro volte la posta. Alla vigilia dell’inizio della fase a gironi, il Manchester City di Pep Guardiola è la squadra favorita per la conquista del trofeo: il trionfo finale dei Citizens è quotato 3,00. A seguire, Psg a 6,00, Bayern e Liverpool a 7,50 e i campioni in carica del Real Madrid a 10. La prima italiana è la Juventus a 25, poi Milan a 40, Inter a 50 e Napoli a 100.