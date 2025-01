Manita dell'Atalanta che travolge lo Sturm Graz al Gewiss Stadium e si porta a 14 punti e ad un momentaneo terzo posto in classifica Champions League. Ad aprire il match è Mateo Retegui, prima della valanga di reti sottoscritte da Pasalic, De Ketelaere (a cui annullano pure uno score per offside), Lookman e Brescianini.



Vince anche il Monaco, che nel prossimo turno di Champions League sarà avversario dell’Inter, contro l'Aston Villa. Successo di misura per i monegaschi che contro la squadra capitanata dall’argentino Emi Martinez si impone per 1-0 grazie alla sigla di Singo.