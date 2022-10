Mercoledì, Inter e Napoli saranno impegnate nella quinta giornata dei girone di Champions League, entrambe in casa ed entrambe strafavorite per la conquista dei tre punti. All’Inter, nel Gruppo C, basta battere in casa il Viktoria Plzen già eliminato per estromettere il Barcellona dalla Champions League e volare agli ottavi. Sembra tutto in discesa per i nerazzurri di Simone Inzaghi, con il segno «1» a 1,12 e la vittoria dei cechi addirittura a 22 (il pareggio è a 8,50). È già sicuro di un posto negli ottavi, invece, il Napoli di Luciano Spalletti, che in casa contro i Rangers ha la possibilità di tenersi dietro il Liverpool prima di andare ad Anfield a giocarsi il primo posto: l’«1» al Maradona paga solo 1,24.